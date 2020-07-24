Встреча лидеров азербайджанской и армянской диаспор в Краснодаре

В Краснодаре 26 июля состоялось собрание в Центре национальных культур Краснодарского края, в котором приняли участие представители азербайджанской и армянской общин. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на телеканал Кубань-24.

Заседание состоялось под председательством Центра национальных культур Краснодарского края Василия Чанбы. На встрече присутствовали председатель краевого Общества азербайджанской культуры «Азери» Владимир Курбанов и председатель Краснодарского регионального отделения Союза армян России Размик Геворгян.