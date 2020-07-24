COVID-19 бушует в Иране: 12 провинциям присвоен статус «красных»
В Иране число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 291 тысячу, сообщила официальный представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.
Лари отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 333 новых случая заражения коронавирусом, скончались 216 человек.
По ее словам, 12 провинциям страны (из 31-й) присвоен статус «красных» - с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Общее число заразившихся COVID-19 в Исламской Республике достигло 291 172, жертв – 15 700.