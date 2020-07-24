Спецслужбы США обыскали генконсульство Китая фото
24 июля американские полицейские и сотрудники ФБР окружили уже пустое здание китайского консульства в Хьюстоне, затем слесарь взломал заднюю дверь и туда вошли люди с эмблемами Госдепартамента США на одежде. Об этом сообщает Fox News.
Представители спецслужб США провели обыск на территории генконсульства. Накануне обысков сотрудники генконсульства грузили вещи, выбрасывали мешки с мусором, предположительно, что-то жгли.
Напомним, 21 июля США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть консульство в Хьюстоне. Его сотрудников обвинили в экономическом шпионаже, подрывной деятельности и попытках похищения научных данных. В качестве зеркального ответа Китай потребовал от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).