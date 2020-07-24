Нетаньяху предупреждает Сирию и Ливан

Ливан и Сирия будут ответственны за любые нападения на Израиль, осуществляемые с их территорий, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Ливан и Сирия несут ответственность за любую атаку на Израиль, совершаемую с их территорий. Армия обороны Израиля готова ответить на любую угрозу", - цитирует ТАСС Нетаньяху.

Премьер добавил, что "проводит оценки текущей ситуации на северной границе с министром обороны и главой Генштаба".

"...Мы не допустим подрывной деятельности против нашей безопасности, мы также не допустим угрозы для наших граждан. Мы не потерпим нападок на наши силы", - заявил израильский премьер.

24 июля израильские боевые вертолеты поразили несколько военных целей сирийской армии на юге Сирии в ответ на обстрел Голанских высот, сообщили в пятницу в пресс-службе Армии обороны Израиля.