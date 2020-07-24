В Азербайджане 90-летний мужчина победил коронавирус

В Сумгаите из городской больницы №1 выписан после излечения от коронавируса 90-летний Афган Аскеров, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, Афган Аскеров поступил на лечение в критическом состоянии. При осмотре стало ясно, что он инфицирован COVID-19. После 16 дней полного курса лечения болезнь отступила.

Лечащий врач Аскерова, прибывший из России специалист Алим Гусейнов сообщил, что пожилой человек полностью выздоровел и уже выписан из больницы.