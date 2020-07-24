Как богатые едят золото в ресторанах

Богатейшие люди планеты тратят свои деньги на путешествия, покупку люксовых автомобилей и недвижимости, инвестируют в различные отрасли. Есть и такие миллиардеры, которые в поисках изысков готовы выкладывать большие суммы за самые невероятные блюда. Позолоченные крылышки и золотой чай — это только часть списка самых дорогих угощений мира...

Как пишет издание Al Araby, пару лет назад на сайте Food Insider было опубликовано видео, на котором репортер издания пробует куриные крылышки, покрытые золотом, которые подаются в американском ресторане The Ainsworth в Нью-Йорке. Цена одной порции позолоченных куриных крылышек превышает тысячу долларов.

А знаменитая сеть кафе на колесах «666 Burger» в Нью-Йорке несколько лет назад объявила о появлении в меню нового бургера, стоимость которого составляет 666 долларов. Высокая стоимость обусловлена котлетой из говядины, обернутой в сусальное золото, а также другими редкими и дорогими ингредиентами, входящими в состав бургера.

На завтрак в американском отеле Westin Hotel подают бейгл с крем-сыром, посыпанный кусочками сусального золота. Блюдо необходимо заказывать за 24 часа, а его стоимость составляет тысячу долларов. Если вы любите чай и у вас есть лишние 3 тысячи долларов, то можете купить 100 граммов чая сингапурской марки TWG. Это единственный чай в мире, чьи листья окрашивают в настоящее золото, пишет издание.

Шоколадный десерт, предлагаемый американским рестораном Serendipity в Нью-Йорке, является самым дорогим десертом в мире из-за наличия в составе кусочков сусального золота. Его стоимость составляет 25 тысяч долларов, а подают десерт на золотом блюде.