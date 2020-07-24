В 70-е годы прошлого века это небольшое морское животное можно было часто встретить в волнах Каспийского моря у берегов Азербайджана и Казахстана. Мне доводилось их видеть самому. Симпатичные, с большими глазами особи обычно сопровождали теплоходы или катера, игриво ныряя на глазах у людей и будто пытаясь догнать прогулочные или рыболовецкие суда.

Но некоторые люди ценили животных не за это. Браконьеры охотились за доверчивыми малышами тюленей из-за их ценного белого меха, который шел на воротники к пальто и на модные тогда зимние шапки.

С годами популяция каспийского тюленя или, по-научному, Phoca caspica, уменьшилась, что стало вызывать тревогу экологов.

Если в начале ХХ века это животное водилось на севере Каспийского моря, и было его ни много ни мало, а целый 1 миллион, то к концу 80-х годов ХХ века число тюленей на Каспии сократилось до 400 тысяч, а на сегодняшний день численность каспийского тюленя в самом большом море-озере составляет всего около 40-60 тысяч особей.

У берегов Туркменистана, по официальным данным, водится уже только 1 тысяча особей редкого животного, при том, что еще в 80-е годы прошлого века их там было около 15 тысяч.

Главная причина катастрофического падения уровня популяции, по мнению ученых, это загрязнение вод Каспийского моря.

Единственное на Каспии морское млекопитающее — один из трех видов из рода нерпы. Тюлень этот является самым маленьким из 32 существующих видов тюленей. Обычно зимой, ранней весной и поздней осенью тюлени обитают в северной части Каспия, осенью его стада часто поднимаются вверх по Волге или по реке Урал, на расстояние вплоть до 200 километров. Зимой особи на льдинах создают потомство, линяют. Ловят рыбу и ею питаются. Не брезгуют и ракообразными.

В теплое время года тюленей можно увидеть у берегов Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Кстати, в Азербайджане в свое время была выпущена почтовая марка с изображением каспийской нерпы с детенышем. Малышей каспийского тюленя называют бельками из-за цвета их шерсти.

Международный союз охраны природы уже отнес каспийскую нерпу к вымирающим видам.

Не случайно тревожную ситуацию с ее численностью берут под контроль в Республике Казахстан.

Здесь в последнее время стали известны случаи жестокого обращения с мальками тюленя, прибившихся к берегу Каспия. Потому даже в правительстве стали слышны голоса за ужесточение уголовного наказания за такое преступление.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, где серьезно обеспокоены положением с этой популяцией морских животных, одобрило идею включения каспийского тюленя в Красную книгу республики.

Правда, эта мера, хоть и важная, но скорее всего символическая. Намного важнее предпринимать реальные шаги по снижению загрязнения морских просторов Каспия, который дает жизнь не только животным, но и людям. И делать это незамедлительно.