Путин пообещал вооружить российский флот гиперзвуковым оружием

Президент РФ Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что в состав ВМФ в 2020 году будут приняты 40 новых кораблей, а акцент будет сделан на оснащение уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.

"В этом году в состав ВМФ будет принято сорок кораблей и судов различных классов… Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - сказал глава российского государства, сообщает ТАСС.

Российский лидер также рассказал, что "несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны". Он напомнил, что в составе ВМФ РФ - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, а также новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники.