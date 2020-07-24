Умер первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?»

В США скончался первый телеведущий американской версии шоу «Кто хочет стать миллионером» Реджис Филбин. Как сообщает телеканал CNN, он умер во сне за месяц до своего 89-летия.

Филбин родился в Нью-Йорке 25 августа 1931 года. В 1999-2002 и в 2009 годах он вел передачу «Кто хочет стать миллионером» и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за рекорд по времени, проведенному перед телекамерами.

Ведущий также получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Соболезнования по поводу кончины Филбина выразил президент США Дональд Трамп — в Twitter он назвал ведущего «фантастическим человеком и другом».