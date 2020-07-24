В Азербайджане выявлено 417 новых случаев заражения коронавирусом, 602 пациента вылечились, девять человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 30 050 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

22 684 пациента вылечились, 417 - скончались, 6 949 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 7 296 тестов на коронавирус, за минувший период - 683 548 тестов.