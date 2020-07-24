В Ираке нашли схрон с ракетами для «Катюши»

В Ираке сотрудники органов безопасности обнаружили подземный схрон боевиков, в котором находилось более 20 ракет для советской реактивной артиллерии «Катюша». Об этом сообщили в пресс-службе органов безопасности Ирака.

«В рамках антитеррористической операции «Герои Ирака» наши отряды обнаружили в провинции Салах-эд-Дин схрон с более чем 20 ракетами для ЗРК «Катюша», закопанными под землю», - цитирует РИА Новости заявление.

ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации «Исламское государство», о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.