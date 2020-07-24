Бакинское транспортное агентство, с целью способствовать единству армии и народа, начало кампанию «Все для Родины». Как сообщили haqqin.az в агентстве, акция проводится в сотрудничестве с Министерством обороны.

В рамках акции использованные и непригодные шины собираются и отправляются на передовую. В отличие от мешков с песком, шины являются очень важным материалом с точки зрения защиты позиций на переднем крае обороны. Колеса долговечны и обладают пулезащитными свойствами.

Первый автокараван был отправлен 17 июля. Около 7 000 шин было отправлено 16 грузовиками. 25 июля отправлено 15 грузовиков с более чем 5 600 шинами.