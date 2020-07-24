Эрдоган отметил возросшее значение разведслужб

Разведслужбы одними из первых принимают на себя удар противников Анкары, недовольных исторической борьбой Турции, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового здания регионального управления Национальной разведывательной организации (MİT) Турции.

По словам главы турецкого государства, в эпоху, когда информация и ее использование превратились в самый эффективный вид оружия, значимость разведслужб многократно возросла. Президент Эрдоган подчеркнул значимость эффективной борьбы со шпионажем, выявлением и устранением угрозы терроризма, предотвращением работы иностранных спецслужб в Турции, передает Anadolu.

«Разведслужбы были и будут ключевым оружием на пути превращения Турции в мощное и сильное государство», - отметил глава государства.

Президент Турции также отметил, что каждая инициатива, каждый шаг Анкары привлекают внимание всего мирового сообщества.

Эрдоган сообщил, что расшифровка данных, отслеживание сигналов, кибер- и спутниковое слежение проводятся Национальной разведывательной организацией (MİT) Турции в мировых масштабах. Он также рассказал о реформировании системы разведслужб с целью более эффективной и скоординированной борьбы с угрозами нацбезопасности.