ВОЗ предупреждает: ситуация с COVID напряженная

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает оставаться напряженной, сообщает BBC.

Особенно тревожная ситуация складывается в Индии, где уже зафиксировано 1,3 млн случаев заражения, из них 100 тысяч - всего за два последних дня.

Эпидемиологи также обеспокоены ситуацией в США и Бразилии, где пандемия все еще не ослабевает.

Пандемия набирает обороты и в станах Африки: хуже всего дела обстоят в ЮАР, где зафиксировано более 420 тысяч случаев заражения. Кроме того, по данным ВОЗ, с начала распространения эпидемии на континенте коронавирусом заболели около 10 тыс. медработников.

Рост числа зараженных также зафиксирован в Южной Корее и Японии.