Миллиардер пожертвует часть своего состояния на борьбу с раком крови

Российский миллиардер Олег Тиньков, перенесший трансплантацию костного мозга, намерен пожертвовать часть своего состояния на решение проблем рака крови и развитие института донорства в России. Для этого он создает «Фонд семьи Тиньковых», сообщает Forbes.

По его словам, фонд будет создан не раньше следующего года — пока Тиньковы находятся «в стадии сбора информации». После запуска фонд будет пытаться решать глобальные задачи популяризации донорства костного мозга для борьбы с раком крови и пытаться изменить запутанное законодательство в сфере трансплантологии, написал предприниматель.

Тиньков с октября борется с лейкемией. Он рассказывал, что во время лечения «пережил два сепсиса, COVID-19 и «кучу «побочек», при этом химиотерапией полностью избавиться от лейкемии не удалось. Поэтому он решился на пересадку костного мозга. Операция состоялась 9 июля в Лондоне.

После операции Тиньков решил развеять стереотипы о пересадке костного мозга и подчеркнул, что стать донором костного мозга так же просто, как сдать кровь из вены. Донором клеток костного мозга для Тинькова стала гражданка Германии.