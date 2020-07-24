Подробности инцидента с истребителями США и иранским пассажирским самолетом

Истребители США, сблизившиеся с иранским пассажирским самолетом в четверг в небе над Сирией, в течение шести минут дважды подлетали к лайнеру на опасное расстояние.

Телеканал «Пресс ТВ» сообщил, что американские истребители вылетели с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании. По словам источника, они дважды в течение шести минут подлетали к лайнеру на опасное расстояние. Первый раз F-15 помешали аэробусу А310, когда иранский самолет летел над стратегическим сирийским регионом эт-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией и Ираком. Второй раз истребители помешали самолету над сирийско-ливанской границей.

В четверг к иранскому авиалайнеру компании Mahan Air, который следовал из Тегерана в Бейрут, в небе над Сирией внезапно приблизился американский истребитель, что вызвало панику на борту. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. В Пентагоне объяснили, что американский летчик просто подлетел на достаточно безопасном расстоянии к воздушному судну, чтобы убедиться, что тот везет пассажиров.