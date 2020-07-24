«Азеришыг» о работах в Агсу, Агдаше, Гёйчае... видео
Для бесперебойного, стабильного и качественного обеспечения потребителей электричеством в зоне обслуживания Агсуинской электросети Центрального Арана ведутся обширные восстановительные работы.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», на территории села Агабейли Агсуинского района началось строительство новой подстанции мощностью 35/10 kВ. Уже завершено строительство 15 км линии подпитки подстанции. Тем самым будет полностью улучшено электроснабжение 3 000 абонентов в 17 селах. В целом за последние 6 месяцев полностью обновлено электроснабжение в 10 населенных пунктах Агсуинской электросети.
За последние 6 месяцев заменены на новые 698 счетчиков, у 81 абонента установлены новые счетчики. Завершены работы на вновь возведенной Агсуинской подстанции 110/35/10 кВ. Агсуинская подстанция обеспечивает бесперебойное электроснабжение центра города и 65 сел, в том числе 11 300 абонентов.
В зоне обслуживания Гёйчайской электросети обновляются непригодные к эксплуатации опоры и провода, а также трансформаторные будки и счетчики. Из-за длительной эксплуатации созданной еще в 1960-х годах в большинстве населенных пунктов электросети возникло много проблем. Одним из населенных пунктов, где полностью обновлено электроснабжение, является село Гараязы. В селе с 445 абонентами жители теперь обеспечены бесперебойным и качественным электричеством.
ОАО также провело капитальный ремонт на подстанции «Пиркеке» 35/10 кВ в зоне обслуживания Агдашской электросети. Подстанция обеспечивает электричеством 11 сел и 3 000 абонентов. На территории района за счет внутренних возможностей сети в разных населенных пунктах отремонтированы и огорожены более 20 трансформаторных пунктов на 10/0,4 кВ. За последние несколько месяцев установлены новые счетчики для 103 индивидуальных абонентов, а 1679 старых счетчиков были заменены на новые.