Для бесперебойного, стабильного и качественного обеспечения потребителей электричеством в зоне обслуживания Агсуинской электросети Центрального Арана ведутся обширные восстановительные работы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», на территории села Агабейли Агсуинского района началось строительство новой подстанции мощностью 35/10 kВ. Уже завершено строительство 15 км линии подпитки подстанции. Тем самым будет полностью улучшено электроснабжение 3 000 абонентов в 17 селах. В целом за последние 6 месяцев полностью обновлено электроснабжение в 10 населенных пунктах Агсуинской электросети.

За последние 6 месяцев заменены на новые 698 счетчиков, у 81 абонента установлены новые счетчики. Завершены работы на вновь возведенной Агсуинской подстанции 110/35/10 кВ. Агсуинская подстанция обеспечивает бесперебойное электроснабжение центра города и 65 сел, в том числе 11 300 абонентов.