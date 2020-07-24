Всем французам пообещали бесплатные тесты на COVID-19

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность растущим числом новых случаев инфицирования коронавирусом среди молодежи и пообещал, что государство возместит расходы на соответствующие анализы для всех желающих. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Указ, опубликованный накануне, разрешает возмещение трат на все анализы ПЦР даже без рецепта и позволяет пожарным, спасателям, санитарам и студентам-медикам ими пользоваться», — говорится в публикации.

По словам французского министра, нельзя говорить о наступлении второй волны коронавируса во Франции, но одновременно несколько дней число новых зараженных растет. Последние 13 недель оно уменьшалось. Веран добавил, что очень много бессимптомных случаев, особенно в столичном регионе.

Подписанный им указ подразумевает бесплатность ПЦР-теста на коронавирус даже без симптомов.

С начала эпидемии во Франции число случаев инфицирования превысило 180 тыс. С начала марта в стране умерли 30 192 пациента.