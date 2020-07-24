США выделят на поддержку экономики еще триллион
Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики в условиях кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News.
«Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи», — отметил глава американского минфина. Пакет поддержки включает новые прямые выплаты американцам.
Предложение должен принять Конгресс и подписать президент США Дональд Трамп.