Франция объявляет войну наркотикам: за употребление - штраф €200

С 1 сентября этого года во Франции стартует новый этап в борьбе в наркотиками: полицейские начнут штрафовать нарушителей прямо на месте, о чем объявил новый премьер-министр Франции Жан Кастекс. Об этом пишет Agence France-Presse.

Размер штрафа за хранение или же употребление наркотиков составляет 200 евро, но в случае оплаты квитанции в течение двух недель – скидка 50 евро. Если же штраф не будет внесен в течение 45 дней, сумма возрастет до 450 евро.

Франция – крупнейший в Европе потребитель марихуаны и третья страна по объему потребления кокаина. Согласно действующему закону, принятому в 1970 году, употребление наркотиков карается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере 3 750 евро. Однако до сих пор данная мера применялась очень редко. Новые же правила, надеется премьер, позволят полиции "применять санкции безотлагательно", в том числе против наркодилеров, которые "заполонили города".