Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Согласно информации, во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности в Донбассе. Путин поддержал достижение договоренности о всеобъемлющем прекращении огня, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля, передает РБК-Украина.

"Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе", - рассказали в пресс-службе.

Президенты также обсудили закон об особом статусе Донбасса, находящийся на рассмотрении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, а также закон о децентрализации, который предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины.

Кроме того, "Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына", сказали в Офисе украинского президента.

Также президенты двух стран обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведению сил и средств, открытию новых пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также обеспечению доступа Красного Креста к пленным и беспрепятственной деятельности наблюдателей ОБСЕ.