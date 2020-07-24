Лишь 20% американцев считают, что США под руководством Дональда Трампа движутся в правильном направлении, свидетельствуют результаты опроса NORC на запрос Associated Press.

Это самый низкий показатель за все время президентства Трампа. С начала пандемии коронавируса количество тех, кто считает, что США движутся в правильном направлении, неуклонно уменьшалось. В марте таких было 42%, уже в июне их стало 24%.

В целом рейтинги Трампа на фоне пандемии постепенно падают. 48% американцев одобряют его действия в экономике, и лишь 32% — в борьбе с коронавирусом. Если говорить об общем одобрении деятельности Трампа на посту президента — таких в США 38%.

Опросы NORC продолжались в течение 16-20 июля. В нем приняли участие 1 057 американцев в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 4,3%.