Умерла последняя звезда «золотой эры» Голливуда

Актриса Оливия Де Хэвилленд, сыгравшая в фильмах «Унесённые ветром», «Моя кузина Рейчел», «Приключения Робин Гуда» и других, cкончалась в Париже в возрасте 104 лет, сообщает TMZ.

Ее считали одной из последних оставшихся в живых актрис «золотой эры» голливудского кинематографа.

В фильмографии актрисы насчитывается около 40 работ. В 1947 году ей вручили «Оскар» за «Лучшую женскую роль» («Каждому — свое»), через три года, в 1950 году, она получила статуэтку за «Лучшую женскую роль» в «Наследнице». Также ей присуждали награды за «Лучшую женскую роль в драме» («Наследница») и за «Лучшую женскую роль второго плана в мини-сериала или телефильме» («Анастасия: Загадка Анны») в рамках «Золотого глобуса».

Наибольшую известность во всем мире Оливия Де Хэвилленд получила благодаря картине «Унесённые ветром» Виктора Флеминга, где она сыграла Мелани Уилкс. Фильм принес ей одну из пяти её номинаций на «Оскар». С 1960 года она жила в Париже.