В Грузии столкнулись азербайджанцы и армяне

В Грузии в селе Садахлы Марнеульского района между местными азербайджанцами и армянами произошел конфликт.

Как сообщает Report, причиной инцидента стал поступок сына местного полицейского-армянина. По словам председателя "Союза возрождения Садахлы" Сабира Мехтиева, молодой человек, выходец из села Шаумян, на своем автомобиле с армянскими номерами создал опасную ситуацию в центре села: "Он преградил дорогу другому автомобилю, где находились молодые азербайджанцы, совершив при этом непристойные действия. Возмущенные действиями молодого человека, жители села задержали его. Между сторонами возник спор, переросший в драку. Армянин, ругал, оскорблял азербайджанцев и угрожал им".

Мехтиев сказал, что жители села провели митинг с требованием увольнения отца молодого человека из полиции.