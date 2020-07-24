В Узбекистане продлили карантин из-за COVID-19

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом в Узбекистане продлила карантинные ограничения до 15 августа в связи с распространением инфекции. Срок действия прошлых мер истекал 1 августа.

Во время карантина на предприятиях и в организациях к работе могут быть привлечены только те сотрудники, деятельность которых не может осуществляться удаленно, остальные работники должны находиться в отпуске либо работать онлайн, пишет Fergananews.

В стране действует полный запрет на проведение свадебных, развлекательных, семейных и прочих мероприятий. Людям старше 65 лет запрещено находиться в общественных местах. Также гражданам запрещено собираться в общественных местах группами более трех человек, должна соблюдаться социальная дистанция в два метра, обязательно ношение масок.

Продление карантинных мер было одобрено президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на видеоселекторном совещании 23 июля. Глава государства объяснил это решение необходимостью замедлить распространение коронавирусной инфекции и снизить количество летальных исходов.