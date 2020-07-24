Коронавирус потряс Киргизию. Страна перед угрозой голода наша корреспонденция
Киргизия 30 июля объявит день национального траура по умершим от коронавируса, заявил накануне президент страны Сооронбай Жээнбеков.
22 июля группа российских врачей направилась в Киргизию для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 50 медиков привезли с собой в Бишкек средства индивидуальной защиты и лекарства. Помимо этого прорабатывается вопросы командировки в ближайшее время еще большей группы врачей, а также доставки гуманитарной помощи по линии МЧС России. Эпидемическая ситуация в Киргизии просто аховая, и ей своими силами, похоже, не справиться.
Ежесуточно в Киргизии коронавирусом заболевает от 650 человек. Общее количество инфицированных – около 33 тысяч. Средняя ежесуточная смертность приблизилась к отметке 75!
Главный вопрос, которым задается сегодня киргизская общественность, - что произошло, почему республика, относительно благополучно пережившая первый удар коронавируса, оказалась чуть ли не совершенно беспомощной перед второй волной?
Ответ на поверхности. Слишком беспечно власти отменили карантинные меры, и слишком много киргизов, потерявших работу за рубежом, хлынуло обратно на родину. С одной стороны, власти понять можно. И без того далеко не самая благополучная местная экономика в период эпидемических ограничений тут же задышала на ладан. Мелкий и средний бизнес в одночасье был разорен. Армия безработных, лишившихся малейших доходов граждан страны пополнялась сотнями людей. Перед жителями, особенно городскими, реально замаячила перспектива настоящего голода. При более-менее благополучной эпидемической ситуации держать ограничения и запреты стало трудно объяснимым. Но специалисты говорят сегодня, что карантин надо было отменять поэтапно и осторожно, а не сразу. Возвращение же запретительных мер в виде закрытий рынков в Оше и Джалал-Абаде, восстановление ограничений в работе общественного транспорта, отмене культурно-массовых мероприятий представляется запоздалым.
Понятна и вторая причина. Не закрывать же границу для своих же граждан? Хотя тут надо отметить, что в ряде случаев власти, мягко говоря, не особенно охотно помогали гастарбайтерам в возвращении домой, и зачастую инициативу в этом в свои руки брали общественные организации и активисты. Однако у благого порыва оказалась обратная сторона. Киргизские медицинские учреждения оказались не готовы к приему большого количества инфицированных, которых среди трудовых мигрантов было немало. Людей, больных коронавирусом, отпускали домой в режим самоизоляции. Но соблюдать его стали далеко не все. Именно поэтому особенно тяжелая ситуация сложилась на юге республики – в Ошском районе, где много возвращенцев.
В таких условиях жители стали создавать волонтерские объединения, помогать друг другу, и даже собственными силами на базе мечети в пригороде Бишкека обустроили «полевой госпиталь» - деньги на несколько аппаратов искусственного дыхания прислали трудовые мигранты из Южной Кореи. В Бишкеке заработали «ночные амбулатории» - заболевшим ставят капельницы и после завершения процедуры отпускают домой. Впрочем, всего этого мало. Особая нехватка ощущается в медперсонале - на 150 больных приходится примерно 15 врачей.
Президент Жээнбеков, признавая определенные просчеты, что выразилось в увольнении и возбуждении уголовных дел по фактам коррупции вице-премьера Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, тем не менее, главную вину за вспыхнувшую «во весь рост» эпидемию возложил на собственное население. В интервью одной из местных радиостанций он посетовал, что люди так и не научились соблюдать элементарные гигиенические нормы – часто мыть руки, носить в общественных местах медицинские маски, пользоваться средствами защиты, и отказываться от укоренившихся привычек - собираться большими компаниями, обниматься при встрече и т.д.
В том же интервью президент подчеркнул, что выборы в парламент обязательно состоятся в срок, как бы не противились этому определенные силы. В противном случае, отметил Жээнбеков, начнется хаос. Он обещал создать одинаковые условия для всех для проведения предвыборных кампаний в условиях пандемии.
Однако обещаниям главы государства поверили далеко не все. В частности, бывший премьер-министр Феликс Кулов заявил, что при таком резком обострении эпидемической обстановки трудно говорить о полноценной предвыборной кампании, причем сложности возникнут и у избирателей, желающих более детально познакомиться с программами партий и кандидатами в депутаты.
Впрочем, Сооронбая Жээнбекова активность оппозиции не впечатлила. Он подписал указ, согласно которому парламентские выборы состоятся 4 октября. Политическим партиям, решившим принять участие в парламентских выборах, необходимо подать в ЦИК соответствующие заявления и внести залог в сумме 5 млн сомов (около 50 тысяч долларов).
Похоже, выборы могут пройти по сценарию властей. Во всяком случае, признаки этого налицо. Так, премьер-министр Кубатбек Боронов призвал лидеров партий проводить скромные предвыборные кампании и, учитывая эпидемию, не собирать толпы людей. А президент под предлогом борьбы с дезинформацией в пандемический период подписал указ, заметно осложняющий работу СМИ.