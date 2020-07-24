Захра Новрузова, специально для haqqin.az 20:59

Киргизия 30 июля объявит день национального траура по умершим от коронавируса, заявил накануне президент страны Сооронбай Жээнбеков. 22 июля группа российских врачей направилась в Киргизию для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 50 медиков привезли с собой в Бишкек средства индивидуальной защиты и лекарства. Помимо этого прорабатывается вопросы командировки в ближайшее время еще большей группы врачей, а также доставки гуманитарной помощи по линии МЧС России. Эпидемическая ситуация в Киргизии просто аховая, и ей своими силами, похоже, не справиться.

Ежесуточно в Киргизии коронавирусом заболевает от 650 человек. Общее количество инфицированных – около 33 тысяч. Средняя ежесуточная смертность приблизилась к отметке 75! Главный вопрос, которым задается сегодня киргизская общественность, - что произошло, почему республика, относительно благополучно пережившая первый удар коронавируса, оказалась чуть ли не совершенно беспомощной перед второй волной? Ответ на поверхности. Слишком беспечно власти отменили карантинные меры, и слишком много киргизов, потерявших работу за рубежом, хлынуло обратно на родину. С одной стороны, власти понять можно. И без того далеко не самая благополучная местная экономика в период эпидемических ограничений тут же задышала на ладан. Мелкий и средний бизнес в одночасье был разорен. Армия безработных, лишившихся малейших доходов граждан страны пополнялась сотнями людей. Перед жителями, особенно городскими, реально замаячила перспектива настоящего голода. При более-менее благополучной эпидемической ситуации держать ограничения и запреты стало трудно объяснимым. Но специалисты говорят сегодня, что карантин надо было отменять поэтапно и осторожно, а не сразу. Возвращение же запретительных мер в виде закрытий рынков в Оше и Джалал-Абаде, восстановление ограничений в работе общественного транспорта, отмене культурно-массовых мероприятий представляется запоздалым.

Понятна и вторая причина. Не закрывать же границу для своих же граждан? Хотя тут надо отметить, что в ряде случаев власти, мягко говоря, не особенно охотно помогали гастарбайтерам в возвращении домой, и зачастую инициативу в этом в свои руки брали общественные организации и активисты. Однако у благого порыва оказалась обратная сторона. Киргизские медицинские учреждения оказались не готовы к приему большого количества инфицированных, которых среди трудовых мигрантов было немало. Людей, больных коронавирусом, отпускали домой в режим самоизоляции. Но соблюдать его стали далеко не все. Именно поэтому особенно тяжелая ситуация сложилась на юге республики – в Ошском районе, где много возвращенцев. В таких условиях жители стали создавать волонтерские объединения, помогать друг другу, и даже собственными силами на базе мечети в пригороде Бишкека обустроили «полевой госпиталь» - деньги на несколько аппаратов искусственного дыхания прислали трудовые мигранты из Южной Кореи. В Бишкеке заработали «ночные амбулатории» - заболевшим ставят капельницы и после завершения процедуры отпускают домой. Впрочем, всего этого мало. Особая нехватка ощущается в медперсонале - на 150 больных приходится примерно 15 врачей. Президент Жээнбеков, признавая определенные просчеты, что выразилось в увольнении и возбуждении уголовных дел по фактам коррупции вице-премьера Алтынай Омурбековой и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, тем не менее, главную вину за вспыхнувшую «во весь рост» эпидемию возложил на собственное население. В интервью одной из местных радиостанций он посетовал, что люди так и не научились соблюдать элементарные гигиенические нормы – часто мыть руки, носить в общественных местах медицинские маски, пользоваться средствами защиты, и отказываться от укоренившихся привычек - собираться большими компаниями, обниматься при встрече и т.д.