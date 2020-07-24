Третьи сутки подряд более 200 тысяч новых больных с COVID-19

В мире за последние сутки выявлено 200 625 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения за 26 июля.

С начала эпидемии в мире подтверждено почти 15,786 млн случаев COVID-19, число жертв коронавируса достигло 640 016 (плюс 4823 за сутки). Наиболее пострадавшей от COVID-19 страной остаются США – более 4 млн случаев, 143 663 пациента скончались. В десятку стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавирусной инфекции входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Число подтверждений коронавируса за сутки третий день подряд превышает показатель в 200 тыс. 24 июля ВОЗ сообщила о 284 196 новых больных за 24 часа (абсолютный рекорд за время пандемии), 25 июля – 284 083, пишет Gordon.

