Из Москвы вернулся еще 201 гражданин Азербайджана фото
Национальный авиаперевозчик Азербайджана еще одним чартерным рейсом вернул сегодня из Москвы в Баку соотечественников, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили haqqin.az в пресс-службе компании.
Согласно информации, данным рейсом в Азербайджан был доставлен 201 наш соотечественник.
Отмечается, что на борт были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.
Чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.