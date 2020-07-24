США пригрозили Хафтару санкциями

Власти США сообщили главе так называемой ливийской национальной армии Халифе Хафтару о том, что могут ввести санкции против него, поскольку он препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно источникам издания из числа американских официальных лиц, данную информацию передали Хафтару представители Госдепартамента США, когда именно, не разъясняется, передает ТАСС.

В материале уточняется, что официальные лица США считают позицию Хафтара "нелепой и бескомпромиссной". В Вашингтоне уверены, что угроза санкций может повлиять на Хафтара, поскольку у него якобы имеется собственность в США. Как утверждается в материале, речь идет о находящихся в штате Вирджиния ранчо стоимостью $185 тыс. и жилье, которое стоит $364 тыс. В публикации отмечается, что у Хафтара есть американское гражданство, он ранее имел связи с ЦРУ.