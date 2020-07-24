Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 22:37

В настоящее время Израиль переживает вторую волну пандемии коронавируса. Всю последнюю неделю ежедневный прирост больных перехлестывал отметку «1000», на пике количество инфицированных за сутки составило около 1000 человек. Таким образом, по темпам инфицирования Израиль вышел на 38-е место в мире и на третье - в Европе, пропустив вперед лишь Россию (6635) и Казахстан (1726). И хотя на данный момент уровень смертности в Израиле по-прежнему один из самых низких в мире - менее одного процента от общего числа зараженных (для сравнения: в мае 2020-го, когда первая волна пандемии шла на спад, этот показатель составлял 1,7 процента), тема коронавируса остается самой болезненной и обсуждаемой, вызывая в израильском обществе состояние психологического дискомфорта и неуверенности.

Его испытывают рядовые граждане, ощущающие одновременно страх перед загадочным вирусом и злость на противоречивые, подчас абсурдные указания Совета национальной безопасности и Министерства здравоохранения. Его испытывает руководство Минздрава, считающее, что его функции ведущей госструктуры по борьбе с пандемией растаскивают представители других министерств. Его испытывает ряд ведущих израильских ученых-инфекционистов и вирусологов, по мнению которых, Совет национальной безопасности и Минздрав игнорируют их рекомендации. Его испытывает Совет национальной безопасности при кабинете министров Израиля, лавирующий между политическими интересами отдельных министерств, стремящихся набрать на пандемии политические очки. Наконец, его испытывает сам Биньямин Нетаньяху, который всего два месяца назад называл свой кабинет «правительством борьбы с коронавирусом», а ныне, на фоне пикирующей статистики, угрожает разогнать правительство и пойти на четвертые, досрочные выборы.

Учитывая, что Израиль был в числе стран, сравнительно успешно справившихся с первой, мартовской волной пандемии коронавируса, вопросы о «стрелочниках» никто не поднимал. Да и к чему, если в двадцатых числах мая рейтинг популярности Нетаньяху, вещавшего чуть ли не из каждого ящика о достижениях израильской медицины, справившейся под его руководством с коварным вирусом, подскочил на сорок процентов? Как говорили древние римляне, победителей не судят! Однако в той ситуации наиболее дальновидным политиком оказался министр здравоохранения раввин Яаков Лицман. Будучи человеком весьма неглупым, хотя и не имеющим отношения к медицине, этот 72-летний знаток Торы быстро сообразил, что победа над коронавирусом еще очень далека, в то время как выявление ответственных за провал системы здравоохранения, которую он возглавлял последние десять лет, вот-вот начнется. А потому срочно подал в отставку, получив взамен кресло министра строительства.

Вслед за Лицманом в отставку ушел генеральный директор Министерства здравоохранения, потом - глава службы общественного здравоохранения при Минздраве… Словом, на верхней ступени пьедестала победителей пандемии Биньямин Нетаньяху остался в гордом одиночестве. Но долго греться в лучах славы ему не пришлось, поскольку грянула вторая волна, после чего на каждом углу стали звучать два бессмертных вопроса – кто виноват и что делать? Кто виноват? В Израиле традиционно высок уровень доверия к армии. Что закономерно, ибо ЦАХАЛ накопил бесценный опыт оперативных действий в кризисных ситуациях, а его командиры отчетливо видят неспособность гражданской системы справиться с кризисом, а потому убеждено: если позволить ЦАХАЛ интегрировать различные системы, то армия справилась бы с этой задачей куда более успешно. Не случайно Нафтали Беннет, возглавлявший министерство обороны, когда пандемия коронавируса только начиналась, призывал премьер-министра доверить преодоление кризиса ЦАХАЛ. Кстати, и заменивший Беннета на этом посту Бени Ганц, который через полтора года должен возглавить правительство, высказывал ту же точку зрения. Однако Биньямин Нетаньяху – сам в прошлом капитан спецназа, которого не нужно просвещать относительно оперативных и логистических возможностей Армии обороны Израиля, – проигнорировал предложение Беннета, которого терпеть не может очень давно, инициативу Ганца, которого терпеть не может только последние полтора года, и отдал бразды правлению Лицману. Ибо в политике не принято усиливать конкурентов…

Спустя два месяца, в ходе семинара высокопоставленных армейских командиров во главе с начальником Генштаба ЦАХАЛ Авивом Кохави, на котором анализировались выводы и уроки, извлеченные из первой волны пандемии, позиция Нетаньяху была подвергнута острой критике. По мнению военных, противостояние коронавирусу обнажило проблему управления и контроля, а также отсутствие компетентного командующего, который мог бы разорвать цепочки заражения и сохранить в Израиле допустимый уровень инфицированных. Участники семинара считают, что, отвергнув предложение армии, минздрав, с одной стороны, справился с первой волной коронавируса, но, с другой, слишком быстро вышел из карантина и не сумел использовать выигранное время для создания развитой инфраструктуры борьбы со второй волной пандемии, которая оказалась намного сильнее первой. По мнению экспертов ЦАХАЛ, самые тяжелые испытания еще впереди, остановить дальнейшее сползание в пропасть поголовного инфицирования и избежать возврата к тотальному карантину, грозящему разрушительными последствиями для экономики, могут только оперативные действия: проверка как можно большего числа людей, оперативное проведение эпидемиологических исследований и тотальная изоляция больных от здоровых. Любопытно, что ни Совет национальной безопасности, координирующий управление кризисами, ни министерство здравоохранения, издающее основные рекомендации, подобных расследований не проводили. «Армия все еще может спасти ситуацию, - заявил один из руководителей ЦАХАЛ. - Если наши действия будут правильными и оперативными, мы сумеем остановить падение в пропасть. То, что будет сделано сейчас, подготовит нас к следующей, большой волне, которую мы ожидаем зимой. Все это требует делегирования полномочий, упорядоченной системы управления и принятия решений: от кабинета по «короне», который определяет политику в целом, через минздрав, который принимает решения, к армии, которая эти решения выполняет. Если это не произойдет сейчас, цена будет запредельной. И для здоровья людей, и для экономики…» Таким образом, вопрос о том, кто именно должен нести персональную ответственность за неготовность страны к отражению второй волны «короны», является риторическим – в настоящий момент, почти 70 процентов израильтян недовольны деятельностью главы кабинета министров. Снижение персонального рейтинга Биньямина Нетаньяху отражается и на позициях партии Ликуд, которую премьер возглавляет четверть века: в мае опросы давали самой большой израильской партии до 43 мандатов, в конце прошлой недели – только 33. А ведь вторая волна пандемии коронавируса только началась… Аналитики допускают, что в конце концов у Нетаньяху просто не останется иного выхода, кроме как объявить в стране чрезвычайное положение и позволить ЦАХАЛ победить «корону». Из чего оппозиция тут же сделает вывод, что до этого «корона» победила премьер-министра…

Что делать? В противовес позиции военных экспертов, характеризующих нынешнюю ситуацию с пандемией как «медленное сползание в пропасть», специалисты минздрава настроены более оптимистично, поскольку доля больных в тяжелом состоянии остается относительно низкой, из чего делается вывод, что вторая волна коронавируса является «менее разрушительной». Так, профессор Ран Балицер, один из ведущих израильских специалистов по борьбе с инфекционными заболеваниями, утверждает, что, в сравнении с первой волной, вероятность серьезного заболевания ощутимо снизилась, и эта картина характерна не только для Израиля. По его словам, болезнь, как правило, развивается в течение двух недель после заражения, и реальную картину можно увидеть лишь к началу третьей недели. Учитывая темп новых заражений, к 12 июля число тяжело больных в Израиле должно было составить около четырехсот человек, а их насчитывалось 151. Одной из причин профессор называет драматическое уменьшение случаев инфицирования в группах риска. На данный момент число зараженных в группе максимального риска (люди в возрасте 70 лет и старше) составляет 3,3 процента, тогда как во время первой волны оно превышало 5,5 процента. Учитывая, что именно в этой возрастной группе болезнь развивается быстрее всего и дает наибольший прирост тяжелобольных (до 40 процентов), аргументы профессора Балицера убеждают. Снижение замечено также у людей с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой, поскольку эта группа наиболее дисциплинированно выполняет рекомендации медиков. Ран Балицер полагает, что наиболее эффективными формами противостояния коронавирусу остаются все те же правила дистанцирования, личная гигиена и маски. «Тот, кто их придерживается, - утверждает профессор, - снижает риск инфицирования вирусом COVID-19 на 65 процентов». В то же время израильские вирусологи приводят случаи, когда даже строгое следование правилам дистанцирования и гигиены не защищает нас полностью от угрозы инфицирования. В частности, приводится пример некоего М., студента медицинского факультета одного из университетов Израиля, который недавно в течение четырех часов побывал на нескольких лекциях, где все студенты были в масках, держались на двухметровом расстоянии друг от друга, и, тем не менее, пятеро из них больны сегодня коронавирусом. И это далеко не единственный случай. В результате ряд израильских и зарубежных исследований, в которых изучались и анализировались случаи массового инфицирования в студенческих аудиториях, ресторанах, офисах, автобусах и метро, привел ученых к выводу, что подавляющее большинство заражений происходит в закрытых помещениях. На фоне заявлений ВОЗ, утверждающей, что вирус передается также по воздуху, а не только воздушно-капельным путем, возникла острая необходимость в разработке дополнительных мер предосторожности при использовании во время эпидемии закрытых помещений, над которой сегодня работают ученые и специалисты Иерусалимского университета и хайфского Техниона… Несколько дней назад на израильском сайте Newsru.co.il было опубликовано интервью с бывшим спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, который возглавил израильское министерство здравоохранения в самый непростой момент.