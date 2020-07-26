Более тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели в Турции

За минувшие сутки в Турции были выписаны 1010 человек, излечившихся от коронавируса, заразились 927.

"Сегодня выявлено 927 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 226 100. Умерли 17 больных, всего умерших – 5613. Вылечились сегодня 1010 пациентов, всего - 209 487", - написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.

 

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