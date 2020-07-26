Более тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели в Турции
За минувшие сутки в Турции были выписаны 1010 человек, излечившихся от коронавируса, заразились 927.
"Сегодня выявлено 927 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 226 100. Умерли 17 больных, всего умерших – 5613. Вылечились сегодня 1010 пациентов, всего - 209 487", - написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.
Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QNgqL6r82s— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2020