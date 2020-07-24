Рамзан Кадыров: «Мы боремся, погибаем, защищая права человека...»

«Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что в регионе нарушаются права человека.

Он подчеркнул, что в Чечне «остановили войну, уничтожили международный терроризм». «Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут за то, что я боролся с терроризмом, а они под санкции. Несправедливо», – заявил руководитель Чечни.

Он напомнил, что в Афганистане «2 млн погибших, сколько идут военные действия, не может Америка ничего сделать», при этом в Чечне благодаря главе российского государства Владимиру Путину наведен порядок, регион «мирно живет, развивается, 1,5 млн населения спокойно живет». «А им это не нравится», – сказал Кадыров.

На этой неделе Рамзан Кадыров был включен в черный список Госдепа.