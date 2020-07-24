Главный эпидемиолог Грузии в интервью haqqin.az: «Мы победили вирус, но он может вернуться… и все еще впереди»

Записал Джейхун Наджафов, отдел социума 00:16

Похоже, Грузия стала единственной страной постсоветского пространства, которой удалось отразить первую волну коронавируса. Число новых выявленных инфицированных в последнее время ежедневно составляет от 12 до 19 человек. В среднем при ежедневных 3,5-4 тысячах тестов обнаруживают 10-15 зараженных COVİD-19. При численности населения в 3,6 млн в Грузии заболел всего 1 131 человек, летальных исходов - 16, выздоровевших - 920. Всего сделано тестов 174 558. Удивительный результат, учитывая, что в Грузию накануне пандемии был очень высокий туристический трафик из, как оказалось позднее, весьма неблагополучных по инфицированности ковидом стран, таких, например, как Иран и Украина. И, кстати, коронавирус попал в Грузию на несколько дней раньше, чем в Азербайджан. И несмотря на все эти отрицательные факторы, Грузия обошлась на удивление малой кровью. А нынешнее положение таково, что это единственная страна на постсоветском пространстве, гражданам которой, наряду с пятью странами Евросоюза, дозволено выезжать в Европу и принимать у себя иностранных туристов. Секретами такого успеха в борьбе с эпидемией коронавируса с haqqin.az поделился главный эпидемиолог Грузии, руководитель лаборатории имени Лугара, замглавы Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.

Как считает Имнадзе, главный эффект для создания надежного заслона инфекции состоял в том, что принимать меры против нее начали гораздо раньше, чем коронавирус добрался до страны. Уже 6 января эпидемиологи и вирусологи направили в правительство письмо с предупреждением, что вспышка в Ухане представляет чрезвычайную опасность и необходимо срочно предпринимать меры профилактики и осуществить подготовку системы здравоохранения к форс-мажорным обстоятельствам. К специалистам прислушались, и в середине января начал работу координационный центр из представителей различных ведомств для подготовки к возможной эпидемии коронавируса в Грузии. «Основные меры были направлены на максимальное снижение мобильности населения - это первый важный момент, - утверждает грузинский ученый. - Второй - тщательная работа эпидемиологов, которые скрупулезно выявляли всю цепочку инфицированных. Всех контактных помещали в карантин, где выявляли другие контакты и определяли уже контакты у контактных. Затем всех обязательно изолировали от основной массы населения. Главным методом обследования были тесты полимеразно-цепной реакции - ПЦР. Мы смогли локализовать инфекцию во всех кластерах. И это стало возможным за счет того, что количество заражений исчислялось десятками, а не сотнями людей. Третьим очень серьезным моментом было достижение доверия со стороны населения. И люди не просто поверили, они осознали опасность коронавируса. Подавляющее число граждан беспрекословно соблюдали меры защиты: носили маски в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, соблюдали дистанцию, не выходили без надобности на улицу. Это был ключевой момент в борьбе с эпидемией». П.Имнадзе отметил, что эффективным оказался и введенный с 9 вечера до 6 утра комендантский час, а людям преклонного возраста было вообще запрещено покидать свой дом. Зараженные из числа медперсонала составили 12% от всех инфицированных. А самым пораженным ковидом регионом, утверждает вирусолог, была приграничная с Азербайджаном провинция Квемо-Картли.