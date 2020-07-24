Главный эпидемиолог Грузии в интервью haqqin.az: «Мы победили вирус, но он может вернуться… и все еще впереди»
Похоже, Грузия стала единственной страной постсоветского пространства, которой удалось отразить первую волну коронавируса. Число новых выявленных инфицированных в последнее время ежедневно составляет от 12 до 19 человек. В среднем при ежедневных 3,5-4 тысячах тестов обнаруживают 10-15 зараженных COVİD-19.
При численности населения в 3,6 млн в Грузии заболел всего 1 131 человек, летальных исходов - 16, выздоровевших - 920. Всего сделано тестов 174 558. Удивительный результат, учитывая, что в Грузию накануне пандемии был очень высокий туристический трафик из, как оказалось позднее, весьма неблагополучных по инфицированности ковидом стран, таких, например, как Иран и Украина. И, кстати, коронавирус попал в Грузию на несколько дней раньше, чем в Азербайджан.
И несмотря на все эти отрицательные факторы, Грузия обошлась на удивление малой кровью. А нынешнее положение таково, что это единственная страна на постсоветском пространстве, гражданам которой, наряду с пятью странами Евросоюза, дозволено выезжать в Европу и принимать у себя иностранных туристов.
Секретами такого успеха в борьбе с эпидемией коронавируса с haqqin.az поделился главный эпидемиолог Грузии, руководитель лаборатории имени Лугара, замглавы Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
Как считает Имнадзе, главный эффект для создания надежного заслона инфекции состоял в том, что принимать меры против нее начали гораздо раньше, чем коронавирус добрался до страны. Уже 6 января эпидемиологи и вирусологи направили в правительство письмо с предупреждением, что вспышка в Ухане представляет чрезвычайную опасность и необходимо срочно предпринимать меры профилактики и осуществить подготовку системы здравоохранения к форс-мажорным обстоятельствам. К специалистам прислушались, и в середине января начал работу координационный центр из представителей различных ведомств для подготовки к возможной эпидемии коронавируса в Грузии.
«Основные меры были направлены на максимальное снижение мобильности населения - это первый важный момент, - утверждает грузинский ученый. - Второй - тщательная работа эпидемиологов, которые скрупулезно выявляли всю цепочку инфицированных. Всех контактных помещали в карантин, где выявляли другие контакты и определяли уже контакты у контактных. Затем всех обязательно изолировали от основной массы населения. Главным методом обследования были тесты полимеразно-цепной реакции - ПЦР. Мы смогли локализовать инфекцию во всех кластерах. И это стало возможным за счет того, что количество заражений исчислялось десятками, а не сотнями людей.
Третьим очень серьезным моментом было достижение доверия со стороны населения. И люди не просто поверили, они осознали опасность коронавируса. Подавляющее число граждан беспрекословно соблюдали меры защиты: носили маски в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, соблюдали дистанцию, не выходили без надобности на улицу. Это был ключевой момент в борьбе с эпидемией».
П.Имнадзе отметил, что эффективным оказался и введенный с 9 вечера до 6 утра комендантский час, а людям преклонного возраста было вообще запрещено покидать свой дом.
Зараженные из числа медперсонала составили 12% от всех инфицированных. А самым пораженным ковидом регионом, утверждает вирусолог, была приграничная с Азербайджаном провинция Квемо-Картли.
Несмотря на то, что, по словам вирусолога, в данное время в Грузии большинство ограничений снято, до сих пор запрещены свадьбы, поминки, любые собрания, на которых присутствуют больше 10 человек. А вот рестораны, кафе, парикмахерские, моллы, рынки, тренажерные залы и др. уже работают.
«Врачи в настоящее время обнаруживают ежедневно 10-15 инфицированных, и это в основном водители прибывающих из-за границы грузовиков и члены их семей. Всего около у 70 водителей трейлеров - граждан Грузии и иностранцев обнаружен ковид. Среди инфицированных и возвращающиеся из-за рубежа граждане страны и несколько иностранцев. Все прибывающие в страну, по воздуху ли суше, попадают в карантин, и нередко их тесты на ковид дают положительный результат. Также 1-2 случая заражения в неделю выявляют у местных жителей», - уточнил он.
В настоящее время туристам, въезжающим в страну из Евросоюза, предлагают на добровольной основе протестироваться на ковид. Абсолютное большинство дает согласие на этот анализ. Риск роста инфекции в стране, тем не менее, существует, даже несмотря на то, что во всех пяти странах, для которых Тбилиси открыл границы, эпидситуация находится под полным контролем.
Борьба с инфекцией ведется по протоколам США и ЕС, подчеркивает специалист. При этом грузинским медикам не пришлось задействовать все подготовленные мощности системы здравоохранения. На первом этапе было выделено 1 500 коек, которые не были заняты полностью. А в запасе было еще 4 тысячи коек.
«Важная работа была проведена и в плане просвещения. СМИ организовали телемосты со специалистами из Европы и Китая. Это сыграло положительную роль в мобилизации населения на соблюдение мер защиты от коронавируса. В принципе стратегия была достаточно ясная - бороться с ковидом как с воздушно-капельной инфекцией.
Но вирус никуда не делся и все еще циркулирует, однако случаев заражения у нас мало. Как только люди расслабятся и перестанут носить маски и соблюдать дистанцию, вирус может вновь вернуться. И все это будет продолжаться еще длительное время», - полагает Имнадзе.