В Марокко из-за коронавируса закрывают восемь городов

Въезд и выезд в восемь марокканских городов будет закрыт с 27 июля из-за значительного увеличения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, сказано в совместном заявлении МВД и Минздрава Марокко.

«Принимая во внимание значительное увеличение в последние дни случаев заражения COVID-19 в нескольких префектурах и провинциях, исходя из выводов ежедневного мониторинга и периодической оценки эпидемиологической ситуации в стране, в рамках усиления мер борьбы с распространением пандемии было принято решение запретить с 27 июля поездки в города Беррашид, Касабланка, Марракеш, Мекнес, Сеттат, Танжер, Тетуан и Фес, а также выезды из них», — цитирует ТАСС текст документа.

Согласно заявлению, запрет пришлось ввести из-за несоблюдения гражданами профилактических мер, социальной дистанции, требований по ношению защитных масок и использованию дезинфицирующих средств, «несмотря на их наличие в больших количествах на рынке».