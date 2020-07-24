В Болгарии 18-й день требуют отставки правительства

В столице Болгарии — Софии — 18-й день продолжаются протесты с требованием отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова и главного прокурора республики Ивана Гешева, сообщает БНТ-1.

В воскресенье в Софии в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек на "треугольнике власти", между административными зданиями правительства, Народного собрания Болгарии и президента страны.

Участники протеста требуют достойной жизни для своих детей и своих родителей, достойного уровня заработной платы. Также протестующие требуют независимости судебной власти, финансовых льгот и эффективных налоговых механизмов для среднего и малого бизнеса.

Кордоны полиции традиционно блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако полицейские не мешали участникам протестов выражать свое недовольство, конфликтов между участниками протестов и полицией не было.