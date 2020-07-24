Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Техас из-за урагана «Ханна».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи», — говорится в заявлении.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма «Ханна» в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана. Атмосферное явление достигло побережья Техаса.

625 просмотров