Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Техас из-за урагана «Ханна».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи», — говорится в заявлении.
Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма «Ханна» в ночь на пятницу. В субботу он усилился до урагана. Атмосферное явление достигло побережья Техаса.