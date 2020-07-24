Спор двух уважаемых министров на совещании у президента наш комментарий
Недавно азербайджанский народ стал свидетелем того, как из-за амбиций отдельных министров, несогласованности действий ведомств может возникнуть ситуация более опасная, чем кровавые боестолкновения с армянами. Читатель, наверное, понял, что речь идет о безопасности гидроузлов государственного значения Шамкир, Еникенд, Мингячевир, Варвара и Джейранбатан, о которых доложил глава МЧС Кямаледдин Гейдаров на совещании, посвященном состоянию водного хозяйства. Для завершения оценки технической безопасности важнейших гидроузлов страны не хватило денег. А все из-за каких-то недоразумений между МЧС и Минфином.
Глава МЧС отметил, что наши основные водные ресурсы обеспечиваются Мингячевирским, Варваринским, Шамкирчайским и другими водохранилищами. Подчеркнув при этом их важное народнохозяйственное значение. Конечно, водохранилища способствуют обеспечению продовольственной безопасности страны. Но кто хоть раз видел плотины, перекрывающие реки с этой целью, прекрасно осознает, что в случае разрушения они несут большую опасность для жизни тысяч людей, живущих вдоль всего побережья. Все это требует особого внимания к этим объектам. И министр напомнил о необходимости выделения средства на реализацию контракта, заключенного с японской компанией Kahisha в 2017 году, с целью оценки технической безопасности названных выше гидроузлов государственного значения.
Резонное предложение, если бы не одно существенное «но», которое тут же уловил глава государства – почему же это соглашение не реализовано за прошедшие три года? И выяснилось, что средств в размере 9 млн долларов не хватило, поэтому реализация этого проекта была приостановлена. Министр финансов Самир Шарифов объяснил это следующим образом: в связи с выделением этих средств было специальное постановление Кабмина, согласно которому часть их в размере 2 млн долларов должна была быть решена МЧС, а другая - АО «Азерэнержи». Однако по неизвестным причинам эти вопросы не были решены. Обе структуры имели средства на технические исследования, проведенные компанией Deltares в 2014 году, и он не мог найти каких-либо оснований, почему этих средств, в конечном итоге, не оказалось.
По утверждению министра Шарифова, выходит, эти средства были, но МЧС и «Азерэнержи» не воспользовались ими. Они требовали средства из госбюджета, хотя знали, что там это не предусмотрено. Звучит правдоподобно, падкость чиновников до бюджетных средств не новость. Но с таким утверждением не соглашается министр Гейдаров. По его словам, 2 млн долларов были выделены со стороны МЧС, а 3 млн – со стороны «Азерэнержи», остальную же часть должен был обеспечить бюджет. Позже проект был приостановлен именно из-за нехватки средств.
Трудно представить состояние главы государства, когда он случайно узнает, как из-за несогласованных действий двух министерств проваливается важный проект. Из-за нехватки небольших по масштабам страны средств не была своевременно проведена оценка, следовательно, не выполнены и ремонтно-восстановительные работы. Он открыто заявил министрам, что этот вопрос они должны были поднять своевременно. И тут же поручил премьер-министру в ближайшее время решить эту проблему и выделить средства из инвестиционной программы этого года для скорейшего решения данного вопроса. А министров призвал связаться со своими партнерами - их нужно пригласить сейчас, чтобы они пришли и провели это оценивание.
- Потому что вы знаете, если эта бюрократия будет так продолжаться, это не приведет ни к каким результатам. Поскольку контракт был подписан, средства не были выделены. Почему не выделены? Кто-то или не захотел, или же захотел, но кто-то не дал, или же потом сократили. Нужно положить конец таким вещам.
Так резюмировал глава государства возникшие в ходе совещания прения двух уважаемых министров. А суть этого спора, если взглянуть в него поглубже, может, и копейки не стоит. Возможно, стоило просто кому-то из них снять трубку, объяснить ситуацию, а может, и прийти в гости на стакан чая. Кстати, из-за аналогичного случая несколько лет назад был выброшен в корзину имеющий важное социальное значение проект, представленный в Минфин Минздравом. Оставив в сторону суть и важность рассматриваемого вопроса, одна сторона пожелала, чтобы ей позвонил высокопоставленный чиновник другой, но тот отказался. Мол, ему надо - пусть и звонит. Трудно сказать, что выиграли тогда эти ведомства, но Азербайджан потерял многое, что особенно чувствуется в эти дни, когда страна охвачена новым коронавирусом.
Одним словом, на совещании самого высокого уровня было продемонстрировано одно из обычных и частых разногласий между производственниками и финансистами. Финансисты, как правило, подолгу копаются в документах, сопоставляя каждую копейку, производственникам же кажется, что они просто придираются к каждой букве. На небольшом, скажем, заводе это оперативно решается руководством, учитывающим пожелания обеих сторон, но с учетом важности конечной цели. Но если такой спор может решить директор небольшого завода, почему бы не решить его и двум уважаемым министрам?!