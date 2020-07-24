Как «морские котики» сдержали вторую волну COVID-19 в Южной Корее

Как пишет Bloomberg, реализовать успешную стратегию сдерживания эпидемии удалось благодаря своего рода «морским котикам» в борьбе с пандемией — отрядам быстрого реагирования из эпидемиологов, специалистов по базам данных и лаборантов, которые работают в «горячих точках».

Эти «следственные отряды», состоящие из 6-8 человек, работают под руководством Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Южной Кореи. Их привлекают, когда есть опасность появления крупной вспышки в общественных местах, вроде клубов или церковных собраний.

В мае, когда власти Сеула столкнулись с ростом числа заболевших после открытия ночных клубов, именно такой отряд оперативно выявил угрозу потенциальной массовой вспышки на одном из сеульских складов. Вот как это было сделано: с помощью видеозаписей и отслеживания мобильных телефонов специалисты изучили посетителей клуба, где были заразившиеся, и обнаружили, что один из них работает репетитором. Затем они выяснили, что он заразился и передал вирус одному из своих учеников. Студент, не подозревая о своем инфицировании, отправился в караоке и там заразил таксиста, который в тот день также был в заведении. Заразившийся таксист, как обнаружили эксперты, позднее подрабатывал фотографом на дне рождения в ресторане. На празднике от него заразилась женщина, которая работала на складе вместе с еще 4000 человек. В итоге только в конкретном этом случае врачи протестировали на коронавирус 9000 человек. Спустя две недели вспышка инфекции на складе была практически подавлена.

«Мы вмешиваемся, когда есть вероятность массового распространения вируса, и наша основная работа заключается в том, чтобы найти связующие звенья между случаями и предотвратить повторное появление заболевания», — говорит заместитель научного директора южнокорейских CDC Квон Донгхек.

Сейчас Южная Корея показывает один из самых низких в мире показателей распространенности заражений неизвестного происхождения — около 8%. В других странах, где недавно возникли новые вспышки коронавируса, показатель превышает 50%, пишет Bloomberg.