Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов и снайперских винтовок

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 45 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, а также в селе Гаравилляр, Гойэли и безымянных высотах на территории Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгар Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов", - отмечает минобороны.