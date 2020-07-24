Ураган снес часть стены Трампа

Ураган «Ханна» разрушил часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как «стена Трампа». Видео, на котором предположительно запечатлен момент разрушения участка стены, разместил у себя в Twitter мексиканский журналист Женаро Вильямиль.

На кадрах ролика видны люди, одетые как рабочие, а на фоне — стена, очень похожая на ту, что выстроила американская администрация на южной границе страны. Часть стены обрушивается, что сопровождается громким звуком. Как сообщил журналист, видео снято на границе штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас.

Новость, ставшую весьма популярной в англо- и испаноязычном сегментах Twitter, прокомментировали представители американской службы таможенного и пограничного контроля. Caller Times передает, что они усомнились в достоверности видео: указали на то, что оно заснято днем, а ураган сильнее всего ударил по Техасу ночью.