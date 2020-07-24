За азербайджанскую нефть дают свыше 44 долларов

На минувшей неделе (20-24 июля) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 44,74 доллара за баррель, что на 0,07 доллара (0,2 процента) больше показателя предыдущей недели, сообщает Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 45,74 доллара за баррель, минимальная – 44 доллара.

По итогам недели, средняя цена эталонного сорта нефти Brent Dated составила 43,68 доллара за баррель, что на 0,27 доллара (0,1 процента) меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 44,74 доллара за баррель, минимальная – 42,9 доллара за баррель.