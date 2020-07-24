Сахарный диабет в 12 раз повышает риск смерти при коронавирусе

Специалисты Калифорнийского университета выяснили, что при сахарном диабете угроза умереть от нового коронавируса повышается в 12 раз. Такая информация содержится в статье MedicalXpress.

Пациенты с диабетом вшестеро чаще нуждаются в госпитализации при COVID-19, отметили исследователи.

Ранее сообщалось, что в группе риска по COVID-19 находятся люди преклонного возраста, а также имеющие сопутствующие тяжелые заболевания, например сердечно-сосудистые.