Прокуратура об убийстве в Шамкире

В правоохранительные органы поступила информация о том, что 26 июля около 23:00 в селе Байрамлы Шамкирского района 26-летний Руслан Нагиев и 34-летний Халид Нагиев получили ножевые ранения, Руслан Нагиев от полученных ранений скончался.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Шамкирского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.

В ходе расследования было установлено, что Р.Нагиеву и Х.Нагиеву ранения нанес их родственник 27-летний Исмет Джафаров.

По факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК АР, назначены экспертизы. В результате проведенных мероприятий Исмет Джафаров был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование продолжается.