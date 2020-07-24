Руководители Kontakt Home доставляют заказы клиентов фото
«Один за всех, а все для тебя!» – все сотрудники Kontakt Home, независимо от их должности, объединились под этим лозунгом, чтобы быстро, бесплатно и безопасно доставлять заказы клиентов.
В связи с действующим карантинным режимом в нашей стране руководители различных отделов сети магазинов Kontakt Home, директора магазинов выполняют курьерскую службу, чтобы своевременно доставлять электронику и предметы мебели, которые нужны клиентам во время их пребывания дома. Кажется, эта работа даже начала нравится им:
“В обычные дни большую часть времени мы проводим в офисе, за компьютером. У нас была возможность лично узнать наших клиентов в период карантина. В дополнение к доставке мы также рассказываем им о различной продукции в соответствии с их пожеланиями. Особенно приятно общаться с клиентами напрямую и узнавать их лучше”.
Радик Аскерли/ Руководитель отдела по мелкой бытовой техники
Наряду с более быстрым выполнением доставки, другой целью является также поддержка общей работы, снижение рабочей нагрузки сотрудников курьерской службы.
“Сейчас нагрузка на онлайн-отделы значительно возросла по сравнению с периодом, когда магазины еще функционировали. Если мы говорим один за всех, это означает, что мы должны помогать друг другу в самые трудные моменты. Конечно же, конечная цель работы всех нас - обслуживание клиентов».
Вагиф Гусейнов/Директор магазина «Сахиль»
При доставке соблюдаются на 100% правила безопасности.
«Прежде всего безопасность! Это один из основных принципов нашей работы. Поэтому для безопасности наших клиентов и лично себя мы осуществляем доставку в защитных масках и перчатках».
Парвиз Маилов/Заместитель руководителя отдела по телефонам
Отметим, что Kontakt Home привлек десятки новых сотрудников как в Call-центр, так и в отдел Онлайн-кредитования, а также в Службу доставки для удовлетворения потребностей клиентов.
В период карантина Kontakt Home осуществляет продажи только посредством сайта www.kontakt.az. В связи с этим для обеспечения оперативной доставки компания также направляет по адресам курьеров на мопедах. Заказы доставляются бесплатно по любому адресу в Баку, Абшероне, Сумгайыте, Гяндже (Дашкесане, Шамкире, Геранбойе, Мингечевире, Самухе, Гейгеле), Габале (Шеки, Огузе, Агдаше, Гейчае, Исмаиллы) и Масаллы (Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре).