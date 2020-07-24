11:09

«Один за всех, а все для тебя!» – все сотрудники Kontakt Home, независимо от их должности, объединились под этим лозунгом, чтобы быстро, бесплатно и безопасно доставлять заказы клиентов. В связи с действующим карантинным режимом в нашей стране руководители различных отделов сети магазинов Kontakt Home, директора магазинов выполняют курьерскую службу, чтобы своевременно доставлять электронику и предметы мебели, которые нужны клиентам во время их пребывания дома. Кажется, эта работа даже начала нравится им:

“В обычные дни большую часть времени мы проводим в офисе, за компьютером. У нас была возможность лично узнать наших клиентов в период карантина. В дополнение к доставке мы также рассказываем им о различной продукции в соответствии с их пожеланиями. Особенно приятно общаться с клиентами напрямую и узнавать их лучше”. Радик Аскерли/ Руководитель отдела по мелкой бытовой техники Наряду с более быстрым выполнением доставки, другой целью является также поддержка общей работы, снижение рабочей нагрузки сотрудников курьерской службы.

“Сейчас нагрузка на онлайн-отделы значительно возросла по сравнению с периодом, когда магазины еще функционировали. Если мы говорим один за всех, это означает, что мы должны помогать друг другу в самые трудные моменты. Конечно же, конечная цель работы всех нас - обслуживание клиентов». Вагиф Гусейнов/Директор магазина «Сахиль» При доставке соблюдаются на 100% правила безопасности.