Россия и США начали консультации по стратегической стабильности

В Вене началась встреча межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями, сообщило в понедельник российское постпредство при международных организациях в австрийской столице, передает РИА Новости.

"Встреча экспертов России и США по вопросам стратегической стабильности в формате трех рабочих групп только что началась в Вене", - говорится в сообщении в Twitter постпредства.

Как ранее сообщили в МИД России, встреча пройдет по доктринам и потенциалам, транспарентности и верификации и по космической безопасности.

До этого российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Они обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу.