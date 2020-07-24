Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:38

То, о чем давно говорили эксперты-аналитики, свершилось. Майк Помпео выступил в Библиотеке Ричарда Никсона с программной речью, объявив идеологическую холодную войну Китаю. Читателям настоятельно рекомендую потратить немного времени и обязательно прочесть полный текст речи Майка нашего «неистового» Помпео, переведенный на русский язык – поверьте, она прекрасна, искрометна и феерична. Само ее название - «Коммунистический Китай и будущее Свободного мира» - да еще и приглашение на мероприятие делегации китайских диссидентов, о которых в Китае большинство и не слышало, их имена «гремят» только в достаточно узком кругу, должно было придать происходящему некую монументальность: Вашингтон вновь на коне, во главе всего свободного мира идет на бой с «тоталитарной диктатурой».

Реют флаги свободы, солнце встает на Западе, Барри «бешеный» Голдуотер и Джеймс Форрестол, министр обороны США, выбросившийся из окна на почве «советской угрозы», аплодируют из гробов, возможно, даже смахивая слезы умиления. «Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее, мы не должны возвращаться к ней, - отжигал глаголом Помпео. – Соединенным Штатам нужна защита американской экономики… Соединенные Штаты предлагают создать альянс нового формата для противодействия Китаю». А красной мыслью проходило то, что Помпео сказал в Конгрессе месяцем раньше: «Если мы сейчас согнем колено, дети наших детей могут оказаться во власти Коммунистической партии Китая, действия которой сегодня являются основной проблемой в свободном мире». Белый дом и Помпео, по всей видимости, хотели этим актом – объявлением Второй мировой холодной войны – воскресить «дух Фултона» и великого противостояния с коммунизмом. Но, как представляется, единственным, кого им пока удалось вызвать, стал дух Франкенштейна. Который тех, кого американцы пытаются втянуть в антикитайский альянс, больше пугает, чем воодушевляет. Замените в речи Помпео все эти слова про «свободные нации», «интересы свободного мира», «альянс демократии» на слова «интересы Америки и крупного капитала США» - и вы увидите единственно подлинную картину того, куда Вашингтон зовет остальной мир: назад, к эпохе глобального господства единственной сверхдержавы, что в экономической, что в военной сфере. Провозглашенный Майком «неистовым» Помпео лозунг «Отечество в опасности! Все на Китай!», имеет и обратную сторону медали: «Все на защиту американских интересов и прибыли американских корпораций!» Причем, что очевидно, в этой борьбе Вашингтон предпочтет основные потери от этого противостояния переложить на «младших партнеров» - ну вот не умеют они, как показывает исторический опыт, по-иному. А это, согласитесь, совершенно иная ситуация, совершенно иной расклад, который существенным образом снижает энтузиазм государств, которые могли бы стать потенциальными участниками антикитайской коалиции, возглавляемой США.

Поэтому первая и последующие реакции на зажигательную речь Майка Помпео – настороженность. Во-первых, не до конца понятно пока, во что все это выльется. До гипотетического ухода администрации Трампа из Белого дома остаётся ровно полгода (середина января в случае проигрыша на выборах). Если быть последовательным, то отношения с Китаем и восприятие его в США довольно легко довести до состояния самой настоящей холодной войны в лучших традициях второй половины ХХ века. То есть – создать такие условия, в которой следующей администрации разрядку с Китаем устроить будет крайне сложно. Во-вторых, все попытки сколачивания антикитайской коалиции за первый срок пребывания Трампа в Белом доме особого успеха, прямо признаем, не имели. От синафобии нынешней американской администрации мир как-то очень быстро выработал своеобразное лекарство: оказывать всю возможную помощь и Китаю, продавать ему все, что можно продать и на все воинственные демарши США отвечать отказом на приглашение выступить на чьей-то стороне. Воевать за вас не будем, тут уж вы сами, вы великие нации – мы в вас верим. Этот вывод очень легко подтверждается статистическими данными по товарообороту в «антикитайски настроенных странах», цифры здесь могли бы занять много места – поэтому кое-что haqqin.az расскажет при случае, для полной наглядности.