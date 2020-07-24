Полиция рассказала о нарушителях карантина

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного для предотвращения распространения COVİD-19, с 00.00 часов 25 июля до 00.00 часов 26 июля 2020 года при попытке пересечь полицейские карантинные посты были развернуты в обратном направлении 705 транспортных средств.

Об этом сообщает Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

1 149 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах – 129 человек (по статье 211.2), за повторное совершение этих действий - 1 человек (по ст. 211.3), в целом же 1 279 участников движения.