В России выяснили: спирт и хлорка убивают COVID за 30 секунд

В России Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провела исследование дезинфицирующих свойств нескольких десятков веществ для обеззараживания поверхностей.

Как сообщает Росбалт, анализ проводился в целях изучения воздействия этих препаратов на коронавирус, который сохраняет жизнеспособность на различных предметах и материалах более чем на 48 часов и может стать источником заражения.

В пресс-службае Роспотребнадзора сообщили, что тестировались хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Выяснилось, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают коронавирус. Так, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% уничтожают до миллиона вирусных частиц за 30 секунд.

Хлорсодержащие дезинфектанты также полностью обеззараживают поверхность за несколько десятков секунд. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.