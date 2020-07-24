МИД Ирана: «Американцы будут сожалеть о содеянном»

Иран примет необходимые меры, которые заставят США сожалеть об инциденте с пассажирским самолетом, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее два истребителя F-15 вплотную приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Пилот пассажирского судна, заметив опасное сближение, попытался уйти от столкновения, из-за чего несколько человек на борту получили травмы. Самолет приземлился в Бейруте, высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.

"Министерство иностранных дел при поддержке генштаба вооруженных сил, судебной власти и Организации гражданской авиации примет необходимые меры, которые заставят американцев сожалеть о содеянном", – цитирует Мусави РИА Новости.

Он назвал действия американцев "террористическими" и нарушающими международные нормы.