Евгений Бай, спецкор haqqin.az Вашингтон 12:53

«Мама - анархия, папа - стакан портвейна», - пел Виктор Цой. Протестующие по всей Америке активисты «культурной войны», как ее окрестили в демократической печати, может быть, и не знают, что такое портвейн «Три семерки», некогда весьма популярный в России, но лозунг российского философа Михаила Бакунина о том, что анархия - мать порядка, вполне разделяют.

Порядок американские активисты «культурной войны», как и Бакунин, видят в том, чтобы отменить роль государства в управлении обществом. А применительно к сегодняшней Америке настаивают в первую очередь упразднить полицию и другие «карательные органы» и заменить их «добровольными гражданскими дружинами». А если государство не хочет уступать, полицейские участки следуют поджигать, а самих стражей порядка – закидывать бутылками и камнями. Так, как это происходит в американском городе Портленде, где уже два месяца продолжаются жестокие столкновения жителей и полиции, а в последние дни и с присланными президентом Трампом федеральными агентами. В Сиэтле протестующие подожгли деревянную конструкцию, на которой предполагалось возвести здание для содержания малолетних преступников. Это переполнило чашу терпения местной полиции, и шериф объявил, что в городе «начался бунт». Бунт этот уже идет по всей стране, но его главными очагами стали именно Сиэтл, Портленд, а также Чикаго. И во всех этих ,городах местные руководители из числа демократов протестуют против вмешательства федералов и обвиняют Трампа в том, что он преступает закон. Губернатор Портленда Кейт Браун сказала, что власти штата сами справятся с беспорядками, а президент «злоупотребляет властью». Но как они справляются показал опыт мэра Портленда Тэда Уилера. В воскресенье он с маской на лице влился в толпу протестующих и прокричал: «Если меня опрыскают слезоточивым газом - это будет означать, что они атаковали всех нас!». Но тут же мэр страшно закашлялся и вынужден был со слезами на глазах ретироваться с поля боя.

В Чикаго несколько дней назад 14 чернокожих получили огнестрельные ранения во время траурной церемонии погибшей американки: скорбящих расстреляли из проезжавшего мимо внедорожника. Мотивы преступников не установлены, но известно, что в машине также были черные. Так что главный лозунг протестующих против расового насилия Black Lives Matter – “Жизни черных имеют значение» разделяют далеко не все их «братья по крови». Но и в Чикаго не хотят вмешательства федеральных агентов. Мэр этого года, первая в Америке темнокожая американка, принадлежащая к ЛГБТ, Лори Лайтфут охотно позирует со своей женой Эми Эшлемен, белой гражданкой, которая на полторы головы выше ее. «Я вообще думал, что это шутка, - пишет в своем твиттере Дональд Трамп, имея в виду фотографию обеих. - Но нет, это не так. Это мэр Чикаго, Лори Лайтфут и ее жена, первая леди Чикаго, Эми Эшлеман. Они комфортно следят за массовым убийством чернокожих в Чикаго».

Думаю, что любой, кто посмотрит на фотку «сладкой парочки» также сначала решит, что это или розыгрыш или неуместный фотошоп. Но нет, все так и есть. Но вопрос остается – насколько избранная в прошлом году голосами 74 процентов жителей Чикаго коротышка с нетрадиционной ориентацией может совладать с черными гангстерами в городе, где когда-то власти боролись с Аль Капоне и другими могущественными главарями мафии? Но может быть, и не надо бороться с протестующими, пусть бьют витрины и поджигают дома, ведь главное, как пел солист «Битлз» Джон Леннон - «любовь - это все, что вам нужно». Вероятно, этим же посылом руководствуется и мэр-демократ Нью-Йорка Билл де Блазио, который поставил свою темнокожую супругу Чирлэйн МакКрэй по главе подразделения по «включению черных в общество и достижению равноправия». «Включение черных» в общество в этом городе наглядно и зримо. В течение нескольких недель они бьют витрины, грабят бутики в самом фешенебельном районе Манхеттена, рисуют краской лозунги BLM, перекрывая движение 5-й авеню напротив «Башни Трампа» и, демонстрируя свое презрение к президенту, прилюдно справляют там естественные потребности.

А что «большая печать» Америки, она тоже полагает, что мэры из числа демократов могут навести порядок в своих охваченных бунтами городах и усмирить беснующиеся толпы левых экстремистов и мародеров? Корреспондент New York Times , отправленный в Портленд, с удовлетворением сообщает, что на улицах почти нет черных протестующих: все лица - белые. А журналистскую бригаду из Washington Post привело в восторг то, что в этом городе между протестующими чернокожими, громящих все вокруг и полицейскими выстраиваются живые цепи - щиты из белых граждан. «В минувшую пятницу эти щиты пополнились «Стеной ветеранов», «Стеной Учителей против тиранов», «Стеной Курьеров - разносчиков пиццы», «Стеной адвокатов», которые возбудили уже сотни исков против жестокости федеральных властей», - пишет столичное издание. Оно же подробно рассказывает об изобретенном жителями Портленда оружии в борьбе против стражей порядка - воздуходувках, которые обычно применяются для очистки участков от листьев. Их направляют на копов, и слезоточивый газ, который они распыляют оборачивается против них самих. А незадолго до этого крупнейшие газеты Америки восхищались смелой белой женщиной, которая разделась догола и села на асфальт напротив полицейских и федеральных маршалов, широко раздвинув ноги. Таким образом она объявляла властям «протест вагины», что, вероятно является частью общей «культурной войны» за расовое равноправие.